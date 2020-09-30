Депутатка і медик-волонтер Яна Зінкевич повідомила, що у неї повторно виявили COVID-19

Народна депутатка з партії «Європейська солідарність», медик-волонтер Яна Зінкевич повідомила, що у неї підтверджено COVID-19.

«З симптомів поки що лише сильна втома. Я уже хворіла один раз на коронавірус, надіюсь, цього разу буде легше. Минулого разу хворіла тяжко, була на кисневому забезпеченні (але не на швл на щастя)», – повідомила Зінкевич у фейсбуці.

Вона також зазначила, що сьогодні аналізи на коронавірус здала вся фракція «Європейської солідарності».

29 вересня також стало відомо, що інший народний депутат, п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко підхопив коронавірусну інфекцію.

Того ж дня і заступник голови комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту, чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк (фракція «Слуга народу») повідомив, що захворів на COVID-19.

Сьогодні спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив журналістам, що через значну кількість нових випадків COVID-19 у парламенті керівники депутатських груп і фракцій вирішили скасувати засідання 1-2 жовтня.