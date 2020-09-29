Депутат і спортсмен Жан Беленюк повідомив, що захворів на COVID-19

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту, чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк (фракція «Слуга народу») повідомив, що захворів на COVID-19.

«На жаль, коронавірус не минув мене. Ну що, поборемося», – написав Беленюк у фейсбуці.

У прикріпленому відеозверненні він розповів, що вже другий день перебуває на самоізоляції.

«Настрій бойовий... Температура пару днів тримається близько 37 градусів, невелика ломота у тілі, під вечір болить голова», – розповів Беленюк.

Раніше сьогодні також стало відомо, що інший народний депутат, п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко підхопив коронавірусну інфекцію.

Станом на ранок 29 вересня, в Україні виявили 204 932 випадки захворювання на COVID-19, померли 4 065 людей, 90 250 одужали.