Порошенко повідомив, що захворів на COVID-19

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко повідомив, що захворів на коронавірусну інфекцію.

«Отримав позитивний тест на COVID-19. Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша. Тому від сьогодні лікуюся вдома. Сподіваюся на швидке одужання і закликаю всіх українців берегти себе!» – написав Порошенко у фейсбуці.

Раніше на COVID-19 хворіли інші колеги Порошенка в парламенті. Зокрема, госпіталізації потребувала лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Упродовж минулої доби, 29 вересня, в Україні підтвердили 3 627 випадків інфікування коронавірусом. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. Померли від COVID-19 напередодні 69 людей, одужали 1 797.