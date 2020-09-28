Кличко заявив про збільшення чисельності хворих на COVID-19 дітей у Києві

У Києві збільшується кількість дітей, які хворіють на COVID-19, заявив столичний мер Віталій Кличко.

«У столиці збільшується кількість дітей, які хворіють на коронавірус. Загалом за весь період захворіли 1592 дитини. 674 з них (це понад 42 відсотки) захворіли тільки за останні 4 тижні. Хворіють у Києві і немовлята, і підлітки. Найменшому з інфікованих мешканців столиці на момент виявлення хвороби було усього кілька днів. Найбільше ж хворіють діти віком від 5-ти до 14-ти років», – сказав Кличко.

Він також зазначив, що кількість хворих дітей збільшилась, зокрема, із початком нового навчального року.

«Школи та садочки працюють сьогодні за чітко визначеним регламентом. Заклади чи окремі класи та групи, де виявили хворих, закривають на карантин. На сьогодні в столиці закриті на карантин 6 шкіл – через захворювання вчителів. На самоізоляцію та дистанційне навчання перевели загалом 290 класів у 126-ти школах міста, там, де хворіють учні», – повідомив Кличко.

Усього виявили 346 хворих на COVID-19 школярів та 190 педагогів, додав міський голова Києва.

За його даними, у дитячих садках через випадки коронавірусу тимчасово закриті 23 групи. Три дитсадки – на карантині (по одному у Печерському, Святошинському та Деснянському районах).

Станом на 28 вересня, у Києві від початку пандемії зафіксовано 22 143 випадки COVID-19, 369 людей померли, 6505 – одужали.

На сьогодні коронавірус вразив 201 305 українців, 3996 людей померли, одужали – 88 453.