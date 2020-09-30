Загальна кількість померлих від COVID-19 перетнула позначку в 1 мільйон людей; ВООЗ заявляє, що ця кількість може подвоїтися, якщо не будуть вжиті всі доступні профілактичні заходи; представники ЄС в галузі охорони здоров’я попереджають про «подвійну епідемію» на тлі початку сезону грипу; Велика Британія готується до запуску випробувань вакцини. (Автор: Марґот Бафф. Відео Reuters, AP, AFP)