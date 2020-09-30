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30 вересня 2020, Київ 15:14
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Нове довкола COVID-19 за період від 22 до 29 вересня – відео

Нове довкола COVID-19 за період від 22 до 29 вересня – відео
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Нове довкола COVID-19 за період від 22 до 29 вересня – відео

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Загальна кількість померлих від COVID-19 перетнула позначку в 1 мільйон людей; ВООЗ заявляє, що ця кількість може подвоїтися, якщо не будуть вжиті всі доступні профілактичні заходи; представники ЄС в галузі охорони здоров’я попереджають про «подвійну епідемію» на тлі початку сезону грипу; Велика Британія готується до запуску випробувань вакцини. (Автор: Марґот Бафф. Відео Reuters, AP, AFP)

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