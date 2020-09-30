«Проєкт»: всі, хто планує зустрітися з Путіним, мають пройти обов’язковий карантин

Всім російським чиновникам і офіційним особам, які мають зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, потрібно відбувати двотижневий карантин перед спілкуванням із ним. Це правило діє для міністрів, чиновників і нагороджених ним осіб, пише російське видання «Проєкт».

За даними видання, ще з літа всіх, кому належить перебувати поруч із президентом Росії, розподіляють між Москвою і Сочі. Частину людей відправляють у сочинський пансіонат «Дагомис» в очікуванні тесту на коронавірус. Якщо тест показує негативний результат, то людей перевозять в більш комфортний пансіонат «Русь» неподалік – там вже можна гуляти по території.

Інших, хто контактує з Путіним, відправляють на ізоляцію в комплекс урядових дач на вулиці Косигіна в Москві. А деякі наближені до президента повинні жити прямо на території президентської резиденції Ново-Огарьово, але там місця швидко закінчилися, стверджує видання.

В ізоляції живуть навіть журналісти, які знімають зустрічі президента. Співробітникам так званого президентського пулу доводиться висвітлювати роботу глави держави за трансляціями по телевізору, стверджує видання.

Видання зазначає, що у жодній із країн Заходу голови держав не виявляються у фактичній ізоляції через коронавірус.

Речник Путіна Дмитро Пєсков відмовився прокоментувати інформацію джерел «Проєкту».