Росія: в учасників зустрічей із Путіним почали міряти температуру

Кремль посилив перевірку учасників заходів за участю президента Росії Володимира Путіна. У відвідувачів перевіряють температуру тіла тепловізором, повідомив у фейсбуці журналіст телеканалу «Дождь» Антон Желнов, акредитований для висвітлення роботи президента Росії.

Запобіжні заходи вжили у зв’язку зі спалахом нового коронавірусу, підтвердив «Ведомостям» прессекретар 67-річного Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, перевіряють усіх учасників публічних заходів. У журналістки газети так само перевірили температуру.

У листопаді президент Росії вимагав від членів уряду терміново зробити щеплення від грипу, повідомляло російське державне агентство новин ТАСС. Як розповіли російській службі Радіо Свобода двоє колишніх учасників робочих зустрічей із президентом Росії, Путін багато років не терпить на нарадах чиновників, у яких застуда або грип.

У кінці грудня в китайському місті Ухань почалася епідемія нового типу коронавірусу, що викликає в деяких випадках важку форму пневмонії. На даний час захворіли близько 30 тисяч людей, 565 людей померли.

Більшість померлих від нового вірусу – літні люди, які мали інші захворювання.