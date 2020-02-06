Жодний українець серед заблокованих на лайнері в Японії на коронавірус не хворіє – МОЗ

Серед інфікованих коронавірусом осіб, які перебувають на заблокованому в Японії круїзному лайнері Diamond Princess, українців немає. Як повідомляє Міністерства охорони здоров'я України, національний координатор з Міжнародних медико-санітарних правил в Японії повідомив, що на борту лайнера перебуває 25 громадян України.

У МОЗ нагадали, що раніше влада Гонконгу повідомила про випадок захворювання у пасажира, який був на борту лайнера з 20 січня. 25 січня після висадки пасажира в Гонконзі лікарі встановили, що він має коронавірусну інфекцію 2019-nCoV.

З 4 лютого МОЗ Японії поставило судно на карантин та проводить дослідження для пасажирів та членів екіпажу, які контактували з людиною із підтвердженим випадком та мають лихоманку або респіраторні симптоми.

«Було відібрано зразки у 237 пасажирів і членів екіпажу та проводиться їх дослідження. Наразі отримано результати тестування для 31 зразку, 10 з яких виявились позитивними на 2019-nCoV. За інформацією контактної особи ММСП Японії, громадян України серед вказаних 10-ти підтверджених випадків немає», – ідеться в повідомленні.

МОЗ Японії переводить пацієнтів із підтвердженою інфекцією нового коронавірусу до діагностичних лікарень в Японії та здійснює протиепідемічні заходи на судні. Інші пасажири і члени екіпажу, у тому числі ті, хто очікує на результати, залишатимуться на судні щонайменше 14 днів.