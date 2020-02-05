На заблокованому в Японії круїзному лайнері виявили 10 випадків зараження коронавірусом

В Японії на відправленому у карантин круїзному лайнері Diamond Princess підтвердили вже 10 випадків зараження новим коронавірусом.

Судно пришвартоване у Йокогамі, повідомляє ВВС.

Наразі тести пройшли тільки 300 з 3700 пасажирів, тож кількість заражених може зрости.

Усі пасажири, у яких виявили новий вірус, старші 50 років.

Ще один круїзний лайнер, World Dream, відправлено на карантин у Гонконзі. На борту були виявлені три випадки зараження на коронавірус, уточнює Reuters. До Гонконгу судно прибуло після того, як йому заборонили причалювати у Тайвані.

Загальна кількість померлих від нового коронавірусу на материковому Китаї 5 лютого становить 490 людей, повідомила китайська Національна комісія з охорони здоров’я. По одному летальному випадку зафіксовано у Гонконзі та на Філіппінах.

Число інфікованих коронавірусом 2019-nCoV сягнуло понад 24 тисяч.

Рівень поширення нового коронавірусу з Китаю на даний час не становить пандемії, заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я 4 лютого. За словами директорки Департаменту пандемічних та ендемічних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров’я Сільві Бріан, на даний час «це епідемія з множинними вогнищами».

Спалах нового коронавірусу, який Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала глобальною надзвичайною ситуацією, виник у грудні в столиці китайської провінції Хубей місті Ухань.