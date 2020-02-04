В Японії тисячі туристів заблоковані на круїзному лайнері через коронавірус

Більше трьох з половиною тисяч туристів заблоковані на круїзному лайнері в японському порту Йокогама через карантин. У одного з пасажирів, який зійшов з борту корабля в Гонконзі, виявили симптоми нового коронавірусу.

Японська влада перевіряє всіх, хто міг контактувати з хворим. На нездужання поскаржилися семеро людей на борту лайнера. Поки не будуть відомі результати медогляду, туристи не зможуть покинути судно. Відзначається, що висадка пасажирів відкладена на добу. Раніше Міністерство охорони здоров’я Японії зафіксувало 20 випадків захворювань, викликаних коронавірусом нового типу.

За останніми даними, жертвами коронавірусу з Китаю стали 427 осіб. Кількість хворих у всьому світі перевищила 20 тисяч. Смертельні випадки від нового вірусу за межами материкового Китаю підтвердили на Філіппінах і в Гонконзі.

Епідемія, яку Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала глобальною надзвичайною ситуацією, виникла в грудні в столиці провінції Хубей місті Ухань. Про версії походження нової хвороби читайте тут.