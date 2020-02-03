У Києві побільшало хворих на грип, понад 100 шкіл відправили на повний або частковий карантин

У Київміськадміністрації повідомили, що у столиці на п’ятий тиждень нового року захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 26,1% у порівнянні з попереднім тижнем.

«Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 39,2%... Дітей захворіло – 9130 (зростання на 35,6%), дорослих – 4640 особи (зростання на 10,8%)», – йдеться в повідомленні.

Водночас серед школярів захворюваність зросла на 46% – 4190 випадків, до медичних закладів за п’ятий тиждень госпіталізували 290 людей, з них 229 – діти, повідомили у мерії.

За інформацією Департаменту освіти і науки КМДА, наразі у Києві освітній процес призупинили у 120 навчальних закладах – в 90 школах повністю та у 30-ти – частково.

У мерії нагадали, що керівники навчальних закладів мають право повністю або в окремих класах призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів через захворюваність на грип та ГРВІ.

В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції наразі не зареєстровано.

За даними на ранок 3 лютого, в Китаї від нового спалаху вірусної інфекції померла 361 людина, ще один смертельний випадок зафіксований на Філіппінах.

Минулого тижня ВООЗ оголосила новий коронавірус надзвичайною ситуацією глобального масштабу.

Виявлений вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.