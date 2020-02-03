Коронавірус: загинули 362 людини, захворіли понад 17 тисяч

Влада Китаю повідомила 3 лютого, що внаслідок нового коронавірусу в країні померла 361 людина, 57 нових смертельних випадків зафіксовані в провінції Хубей, яка є епіцентром небезпеки. Ще один випадок смерті від цієї хвороби наприкінці минулого тижня вперше був зафіксований поза межами Китаю: на Філіппінах помер чоловік, який раніше прибув із Уханя.

Загалом у світі нині понад 17 тисяч інфікованих. При цьому лише в провінції Хубей лікарі діагностували понад 11 тисяч випадків захворювання.

Спеціалізована лікарня на 1000 ліжок у столиці провінції Хубей місті Ухань була побудована за 10 днів, а друга лікарня, ще на 1500 ліжок, будується, повідомляє AP.

Провінція Хубей і далі заблокована, дороги закриті, громадський транспорт не працює. Порт Веньчжоу на сході Китаю 3 лютого став першим містом за межами провінції Хубей, який запровадив аналогічні карантинні заходи. Місто з населенням 9 мільйонів людей розташоване приблизно за 700 кілометрах від Уханя.