На Філіппінах зафіксована смерть від нового коронавірусу. Це чоловік із Уханя

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про перші втрати від нового коронавірусу поза межами Китаю: 44-річний чоловік, який приїхав із Уханя, помер на Філіппінах 1 лютого.

За даними ВООЗ, окрім нього, є ще один підтверджений випадок захворювання на цей штам вірусу – ця людина також приїхала з Китаю і контактувала із померлим.

«Госпіталь Сан-Лазаро і Департамент охорони здоров'я запевнили, що дотримані всі заходи щодо запобігання розповсюдження інфекції, включно з засобами індивідуального захисту медиків. Департамент охорони здоров'я встановлює всіх, хто міг контактувати з хворими», – зазначили в організації.

У Китаї, тим часом, станом на 2 лютого повідомляють про 304 померлих внаслідок зараження вірусом, підтверджено понад 14 тисяч інфікованих.

За офіційними даними, підтверджених випадків захворювання коронавірусом 2019-nCoV в Україні немає.

На початку тижня ВООЗ оголосила новий коронавірус надзвичайною ситуацією глобального масштабу.

Виявлений вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.

Новим вірусом можна заразитися під час його інкубаційного періоду, який триває до 14 днів. Знання про новий коронавірус поки що обмежені. Крім того, експерти не мають чіткого розуміння, які ризики для людини може викликати його мутація.