Походження китайського коронавірусу: версії, запитання, маніпуляції

Євген Лузан

Донедавна невідомий коронавірус 2019-nCoV підхопили майже 10 тисяч людей (дані на 31 січня 2020 року), із них понад 200 померли (переважно люди старшого віку, що вже страждали на інші захворювання, всі в Китаї). Всесвітня організація охорони здоров’я вже оголосила через спалах захворювання міжнародний надзвичайний стан. Низка китайських міст перебуває на карантині. Триває процес розробки вакцини проти вірусу. Науковці зі всього світу намагаються встановити походження 2019-nCoV, щоб розуміти, як зупинити його розповсюдження.

Кажани

На основі генетичних досліджень науковці вважають, що існує зв’язок між нещодавно виявленим коронавірусом 2019-nCoV і відомими раніше коронавірусами SARS і MERS. Симптоми зараження ними схожі: сухий кашель, слабкість, головний біль, лихоманка. Через те, що попередні інфекції мали тваринне походження, вчені припускають, що і в цьому разі тварини були джерелом поширення коронавірусу.

Це можуть бути кажани, від яких, імовірно, поширився SARS. Китайські вчені, намагаючись встановити джерело походження SARS, 2017 року знайшли у провінції Юньнань печеру з кажанами, зараженими коронавірусом. Виявлений штам мав усі структурні елементи, що наявні у вірусі SARS, спалах заражень яким припав на кінець 2002 року і тривав до липня 2003-го.

Тоді, за даними американського Центру контролю і профілактики захворювань (CDC), зараження зазнали понад 8000 людей, із них 774 померли.

У кажанів є «незвична імунна система, що здатна переносити багато вірусів без шкоди» для них, каже Ґреґорі Ґрей, епідеміолог з Університету Дюка у США. Здатність цих ссавців до польоту призводить до збільшення кількості контактів із іншими тваринами, що підвищує ймовірність масштабного поширення захворювання, вважає науковець.

За даними китайського агентства «Сіньхуа», серед 33 зразків із уханського ринку морепродуктів, у яких підтвердили збіг ДНК із генетичним матеріалом нового коронавірусу, 31 узятий із місця, де продавали диких тварин, зокрема, і змій із кажанами.

Проте враховуючи, що на ринку продавали не лише кажанів, а також те, що вони взимку перебувають у сплячці, вчені припускають, що джерелом поширення вірусу можуть бути інші тварини.

Змії

22 січня у виданні The Journal of Medical Virology з’явилася стаття китайських науковців, які стверджують, що джерелом походження коронавірусу, найімовірніше, є змії.

Один із способів адаптації вірусів до тіла господаря – це кодування білків із використанням того самого набору кодонів (одиниць генетичного коду), що має їхній господар. Команда, якою керував мікробіолог Вей Цзі з Пекіна, порівнювала кодони, яким надає перевагу вірус 2019-nCoV, з тими, які є в потенційних господарів – їжаків, кажанів, курей, людей, змій.

Вона встановила, що найбільше збігів у кодонів, які обирав новий коронавірус, із кодонами двох видів змій – китайської кобри і південнокитайського багатосмужкового крайта.

Але інші вчені критикують цю гіпотезу: за словами Паулу Едуарду Брандау, вірусолога з Університету Сан-Паулу в Бразилії, немає чіткого підтвердження того, що якийсь коронавірус може передаватися через плазунів (холоднокровних), а не через ссавців чи птахів (теплокровних), у яких уже виявляли таке зараження.

А чи з’явився новий коронавірус саме на ринку морепродуктів в Ухані?

Серед перших 41 зареєстрованих хворих, заражених новим коронавірусом, безпосередній контакт із ринком в Ухані мали 27, пише науковий журнал The Lancet. Симптоми захворювання вперше виявили 1 грудня 2019 року. Тим часом інкубаційний період нового коронавірусу, тобто час від зараження до появи симптомів, за різними оцінками, може становити від 1 до 14 діб.

Деніел Люсі, спеціаліст із інфекційних захворювань Джорджтаунського університету у США, звертає увагу на наведені в попередньому дослідженні китайських учених дані: значна частка згаданих у ньому хворих не була пов’язана з уханським ринком, у тому числі й перший виявлений 1 грудня.

Люсі закликає науковців дослідити ланцюги постачання потенційно інфікованих тварин. Передача вірусу до людини могла відбутися, на його думку, на ринках, фермах, у ресторанах тощо, чи й безпосередньо від диких тварин, при легальній чи нелегальній торгівлі ними. Гіпотеза така: вірус непоміченим поширювався серед людей іще до того, як стався сплеск захворюваності, який пов’язують із ринком в Ухані, і, за словами вченого, «спершу прийшов на цей ринок, перш ніж вийшов із нього».

Біологічна зброя?

Поки достеменно не відомо, звідки саме взявся новий китайський коронавірус, мережею шириться припущення про те, що він міг бути розробленим у лабораторних умовах. Його оприлюднило видання The Washington Times із посиланням на колишнього офіцера ізраїльської військової розвідки Дані Шогама, який має ступінь доктора в галузі медичної мікробіології Тель-Авівського університету.

Він припускає зв’язок між новим вірусом і Національною лабораторією біологічної безпеки Інституту вірусології міста Уханя, яка відкрилась у 2014 році. За його словами, ця установа має справу з такими небезпечними вірусами, як віруси лихоманки ебола чи SARS. Також підозри щодо розробок біологічної зброї в Китаї фігурують у минулорічній доповіді Державного департаменту США.

Проте більшість країн згорнули свої дослідження, присвячені біологічній зброї, після кількох років безрезультатної роботи, пише щоденник Washington Post із посиланням на експерта-біолога Тіма Тревана зі США. За його словами, величезна більшість нових «гидких хвороб» походить із природи.

Офіційний Пекін також заперечує наявність програми розробки біологічної зброї.

Крім того, в лабораторії діють заходи безпеки найвищого, 4-го рівня: зокрема, співробітники лабораторії використовують захисні костюми, повітря, вода й відходи ретельно фільтруються й очищаються перед тим, як залишити лабораторію.

Уханська лабораторія досить відома за межами Китаю, підтримує зв’язки з Ґалвестонською лабораторією Медичного центру Техаського університету і була створена з допомогою французьких інженерів.

Окрім слів Шогама, який поки що не давав розлогих коментарів із приводу свого припущення, немає жодних доказів правдивості цієї версії.

Так звідки ж вірус?

Наявні припущення поки що не дають остаточної відповіді на те, звідки міг узятися новий коронавірус 2019-nCoV. Версія про ринок морепродуктів в Ухані, закритий на карантин 1 січня цього року, не пояснює те, як до лікарень іще на початку грудня 2019-го могли потрапити пацієнти, чиє зараження вірусом не пов’язане з відвідуванням ринку. Також немає одностайної позиції щодо того, яка саме жива істота могла бути переносником коронавірусу. А версія про імовірність того, що вірус може бути зброєю, яку поширюють і таблоїди, і консервативні медіа, не має під собою ґрунтовних аргументів.

Встановлення джерела вірусу може в подальшому допомогти чиновникам тримати під контролем спалах захворюваності, а епідеміологам – відстежити шлях захворювання й запобігти його подальшому поширенню, в тому числі завдяки розробці вакцин.