Школярка в Запорізькій області померла від туберкульозу: батьки інших дітей бояться поширення інфекції

Запоріжжя – Не пускати дітей до школи – до таких радикальних дій готові вдатися батьки школярів, що відвідують Кам'янсько-Дніпровську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №3 Запорізької області. Вони вимагають закриття закладу на повну санітарну обробку через смерть учениці другого класу від туберкульозного менінгіту в грудні минулого року. В навчальному закладі ж кажуть, що не лише самі дезінфікують приміщення, а й до них вже навідалися відповідні органи, що провели санобробку одного з корпусів школи. Також паралельно школярі та їхні батьки пройшли медобстеження, втім, побоюються поширення інфекційної хвороби та скаржаться на брак офіційної інформації щодо ситуації.

Поки діти на заняттях, батьки збираються під стінами школи: діляться новинами та радяться між собою. Так, у Наталі Козиної в цьому закладі навчається 7 онуків. Жінка побоюється, що вони можуть захворіти на небезпечну інфекцію.

«Двоє у тому класі, де дівчинка померла. У другому. Як тільки стали направляти діток на Манту, тоді ми дізналися, що туберкульоз у дівчинки», – каже жінка.

Інші батьки, які прийшли до школи, кажуть, що теж не одразу дізналися про випадок захворювання дитини. Розповідають, що померла дитина, певний час хворіла.

«Місяць не було, а потім ми дізналися, що вона в комі. 4 грудня це трапилося. Цілий місяць нас водили за ніс, і ніхто не давав ніякого діагнозу. Спочатку були нирки, ніби у дівчини відмовили нирки. Потім приєднався менінгіт, потім дізналися, що туберкульоз. 16 січня у нас діти мали йти в школу. Ми попросили кабінет у великому корпусі. Нам директор пішла на зустріч. 4 дні ми не водили дітей. До їдальні діти не ходять – ми даємо бокси з їжею», – розповідає мати іншого школяра Марина Олексієнко.

Також після появи інформації про смерть дитини внаслідок інфікування туберкульозом школярі, які навчались разом із померлою дівчинкою, були направлені на відповідні проби Манту. А їхні батьки вже з власної ініціативи пройшли обстеження.

«Флюорографію пройшов. Дитина – Манту. Дружина – теж флюорографію. Наш клас ходив на Манту (пробу – ред.). В кого Манту була збільшена, то їздили до Запоріжжя, проходили там додаткове обстеження», – каже Володимир Олексієнко, що теж прийшов на зустріч батьків під стіни школи.

Брак офіційної інформації

Про недостатню кількість офіційної інформації щодо ситуації зі смертю дитини через туберкульоз каже і директор школи. Зізнається, про діагноз дитини дізналася з розмов, що ведуться у містечку. У закладі запевняють, що не отримували офіційних довідок про хворобу школярки.

«До мене прийшов класний керівник і сказав, що повідомили батьки, що дівчинка у тяжкому стані потрапила до лікарні з якоюсь інфекційною хворобою. Ніякої інформації одразу нам не надали. Співпало так, що у нас здійснювалось планова реконструкція теплової мережі корпусу, де навчалася дівчинка. Він знаходиться окремо. Там у нас навчалися 4 класи. Корпус був закритий, дітей не було. Ми два рази на тиждень самостійно промивали дезінфікуючими засобами і включали бактерицидні лампи для того, щоб прокварцювати класи», – каже директор школи Валентина Школьна.

У Кам'янсько-Дніпровській центральній районній лікарні зазначають, що померла дівчинка перебувала у них лише добу. Сюди її у несвідомому стані принесла мати. Після стабілізації стану дитини лікарі направили її до обласного центру, самостійно діагноз поставити не змогли.

«Безпосередньо до нас дитина надійшла 2-го числа в 9:30 приблизно. І 3-го дитина була переведена до запорізької обласної клінічної дитячої лікарні до реанімаційного відділення, коли ми вивели її з того стану, в якому була, і вона змогла нормально доїхати на реанімаційному автомобілі. Без діагнозу. Ми писали негоспітальну правосторонню пневмонію. Вона співзвучна з туберкульозом легень? Співзвучна. Ми писали порушення свідомості. Співзвучна з туберкульозним менінгітом? Співзвучна. Я кожен день дзвонила до реанімації та дізнавалася, а потім коли дитину перевели до тубдиспансеру, то при переведенні я вже знала діагноз», – каже лікар-інфекціоніст Ірина Германова, в чиєму відділенні перебувала дитина.

Чи потрібна повна санітарна обробка школи для запобігання можливому поширенню інфекції?

Наразі школярі, що займалися в одному корпусі з померлою дівчинкою, пройшли обстеження в місцевій лікарні. В навчальному закладі запевняють, що це їхня ініціатива направити туди дітей та їхніх батьків.

«Ми направили батьків і дітей до лікарні. Але не всі змогли пройти пробу Манту, бо там так склалося, що скінчилася проба туберкулін і не можуть зробити всім дітям. Хоч і рекомендував фтизіатр, що нам досить обстеження одного класу. Але ми настояли, щоб обстежили дітей, які навчалися в 4-х класах в тому корпусі; сказали, що хочемо, щоб обстежили усіх дітей», – каже директор закладу Валентина Школьна.

У школі відповідними державними органами було проведено санітарну обробку окремого корпусу для молодших корпусів. Втім, очільниця установи зазначає, що пояснень, чому проводиться обробка, та документів, підтверджуючих її здійснення, на руки не отримала.

«З лабораторного центру обробляли 4 класи початкової школи і їдальню. Це було 17 грудня. У них був припис. Вони показали, що їм з лікарні надіслали, що їм треба зробити обробку. Але нам вони не залишили цієї інформації, цей документ», – каже педагог.

Й додає, що під час звернень до місцевого фтизіатра за офіційної інформацією та відповідними роз’ясненнями, отримала відповідь, що ситуація перебуває під контролем. Поспілкуватися з лікарем Радіо Свобода не вдалося: у місцевій лікарні повідомили, що того нема на робочому місці – перебуває на навчанні в Запоріжжі.

Лікар же, що опікувалася померлою дівчинкою, хоч і радить звертатися по повні роз’яснення до своїх колег, втім, запевняє, що вони вжили необхідних профілактичних заходів.

«Необхідні дії приймалися навіть первинно. Всі наступні дії авжеж проводились сімейним лікарем, лікарем-фтизіатром. З батьками спілкувався лікар-фтизіатр. Він їм все розповів, – пояснює Ірина Германова. – Туберкульозний менінгіт не може паличку виділяти, він не заразний. Якщо хворіє легенями і не виділяє туберкульозну паличку в зовнішнє середовище, то хворий не є небезпечним».

Та попри завіряння лікарів у тому, що ситуація контрольована, батьки дітей, які вчяться у школі №3, вимагають закрити заклад на повну санітарну обробку. З відповідною вимогою вже звернулися до місцевої влади.

«Як наші діти підуть в цей клас? Ми не впевнені в його обробці. Нам ніхто не дає документів з обробки нашого кабінету», – каже Марина Олексієнко, чия дитина навчається в цій школі.

Навчальний заклад також відвідує ще двоє дітей з родини, де померла дитина – її старший брат шестикласник та брат-близнюк. Тому батьки інших дітей вимагають, аби ті не ходили до школи поки всі члени родини не пройдуть обстеження і в разі потреби необхідне лікування.

В школі кажуть, близнюк померлої дівчинки переведений на індивідуальне навчання за заявою матері. А вона сама разом зі старшим сином та наймолодшою дитиною проходить відповідне обстеження у Запоріжжі. Жінка, з якою вдалося зв’язатися телефоном, запевняє, що вона і її діти здорові. Каже, що своєчасно звернулася до лікарів по допомогу для своєї дочки і що розвиток туберкульозного менінгіту став наслідком неналежного лікування.

В обласному департаменті охорони здоров’я підтверджують інформацію про смерть дитини від туберкульозу. Втім, посадовці не розголошують деталі летального випадку, а також і інформацію щодо вжитих санітарно-профілактичних заходів з метою запобігання поширенню інфекції.