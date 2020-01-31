В китайському Ухані перебуває 53 українці – дані посольства

Посольство України в Китаї встановило контакт із 57 українцями, які перебувають зараз на території провінції Хубей, з них 53 – в місті Ухань, де було вперше зафіксовано спалах нового коронавірусу. Про це йдеться в заяві посольства 31 січня.

Ще по одній людині перебуває в місті Сян’ян, у міському повіті Чжунсян міста Цзінмень, містах Ічан та Сяогань.

За даними посольств, на добровільний тимчасовий консульський облік у Китаї станом на 31 січня стали 93 людини, які перебувають на території його консульського округу. Свої консульські округи мають також Генеральні консульства України в Шанхаї та Гуанчжоу.

Читайте також: МОЗ збирається телефонувати громадянам, які повернулися з Китаю​

«Посольство України в КНР на постійній основі проводить моніторинг епідеміологічної ситуації в Китаї, встановлює контакти з громадянами України, які перебувають на території КНР, і, зокрема, у провінції Хубей та місті Ухань, надає їм необхідні роз’яснення та рекомендації.

У разі прийняття Урядом України рішення про евакуацію громадян України з Китаю, Посольство України надасть всілякого сприяння у забезпеченні координації дій відповідних компетентних органів України та КНР, які відповідають за проведення евакуаційних заходів», – йдеться в повідомленні.

За інформацією дипломатичного представництва, станом на 30 січня Національна комісія охорони здоров’я Китаю не реєструвала інфікованих штамом коронавірусу 2019-nCoV серед громадян України, що мешкають у цій країні. В разі погіршення самопочуття українцям радять мінімізувати контакти з іншими людьми, звернутися до найближчого медичного закладу, а в разі госпіталізації – одразу повідомити посольство гарячою лінією.

Згідно з повідомленням, громадянам України в карантинній зоні не бракує продуктів та предметів першої необхідності.

Читайте також: Після 4 лютого аеропорт «Бориспіль» місяць не прийматиме рейси з Китаю​

У посольстві зазначили, що авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» та SkyUp вирішили тимчасово припинити рейси до Китаю. МАУ здійснить рейсі з Саньї для вивезення пасажирів 31 січня та 4 лютого, а SkyUp, яка обслуговувала чартерні рейси, планує останній рейси на 1 лютого, потім – перерву до 28 березня.

При цьому в дипломатичній установі зазначають: авіакомпанії перевозять туристів, що відпочивали в провінції Хайнань, а не евакуюють громадян України з Уханю.

Станом на ранок 31 січня китайська влада виявила 9 692 підтверджені випадки захворювання, з них 213 – летальні.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.