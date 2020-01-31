Перші випадки зараження коронавірусом підтвердили у Британії

У Великій Британії підтвердили два перші випадки захворювання, викликаного новим китайським коронавірусом.

За словами головного лікаря Англії, Кріса Вітті, пацієнти – члени однієї сім’ї.

«Пацієнти отримують спеціалізовану медичну допомогу, і ми використовуємо перевірені процедури контролю інфекції, щоб запобігти подальшому поширенню вірусу», – зазначив Вітті.

Він додав, що Національна система охорони здоров’я Британії добре підготовлена до подібних випадків.

"Ми готувались до випадків захворювання на новий коронавірус у Великій Британії, і у нас є надійні заходи боротьби з інфекцією, щоб негайно реагувати», – наголосив Вітті.

Станом на 31 січня китайська влада виявила 9 692 підтверджені випадки захворювання, з них 213 – летальні.

30 січня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією глобального масштабу.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.