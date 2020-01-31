В Італії виявили два випадки зараження новим коронавірусом

В Італії зафіксували два випадки зараження новим коронавірусом. Про це заявив прем’єр-міністр країни Джузеппе Конте, додавши, що країна припиняє авіасполучення з Китаєм.

За даними агентства ANSA, захворювання виявили у туристів, які тиждень тому прибули з Китаю в Мілан. Їхній стан погіршився підчас відвідин Риму. Туристів госпіталізували.

Зазначається, що обидва хворі родом з міста Ухань, який є епіцентром спалаху епідемії.

30 січня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією глобального масштабу.

За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Адганома Гебреєсуса, за межами Китаю зафіксовані 98 випадків коронавірусу у 18 країнах. Водночас інформації про смертельні інциденти поза Китаєм немає.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.