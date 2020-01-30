«Біґ Мака» за три рублі не буде: McDonald’s скасовує святкування ювілею в Росії через коронавірус

Мережа ресторанів McDonald’s скасовує святкування свого 30-річного ювілею діяльності на території Росії через загрозу китайського коронавірусу.

Компанія планувала 31 січня продавати бургер «Біґ Мак» за ціною в три рублі (близько 1 гривні 20 копійок), яка існувала в радянський період. Акцію хотіли влаштувати в першому в Радянському Союзі McDonald’s на Великій Бронній вулиці.

«Напередодні уряд Москви повідомив про заходи щодо попередження поширення коронавірусу, що проводяться в місті, і рекомендував найближчим часом утриматися від проведення громадських заходів у місцях масового скупчення громадян з метою мінімізувати ризики поширення інфекції», – розповіли в компанії.

Станом на ранок 30 січня в Китаї зафіксували 170 смертей через новий коронавірус та 7700 підтверджених випадків зараження.

Увечері Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією глобального масштабу. За даними ВООЗ, за межами Китаю зафіксовані 98 випадків хвороби у 18 країнах.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.