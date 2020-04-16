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16 квітня 2020, Київ 20:41
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Чехія ‒ Україна: безплатний рейс додому ‒ відео

Чехія ‒ Україна: безплатний рейс додому ‒ відео
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Чехія ‒ Україна: безплатний рейс додому ‒ відео

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Попри перекриті кордони у ЄС, українці продовжують масово повертатися додому. Зокрема, з Чехії до України вже понад 2 тижні курсує автобус, який майже щодня доправляє людей маршрутом із Праги до Чопа. Нині ж зі столиці Чехії вирушив перший безплатний автобус для тих, хто не в змозі заплатити за звичайний рейс. Частково оплатила поїздку одна з компаній, яка займається оформленням робочих віз, і одна з громадських організацій, яка допомагає українцям у Чехії. Підтримала таку ініціативу і компанія-перевізник. Місця у перший безплатний автобус розігрувались онлайн напередодні. За словами організаторів, у лотереї взяли участь кількасот українців. Більшість із них їде додому, бо закінчується віза, в когось просто елементарно закінчилися кошти на проживання. Дехто ж просто вирішив поїхати додому на Великдень. Перед відправленням людей не перевіряли на підвищену температуру чи стан здоров’я, такий контроль проводитимуть на кордонах Австрії й Угорщини. Автобус довезе їх до кордону Угорщини й України. Далі люди муситимуть пішки перетнути кордон.

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