Донецьк готується до атаки коронавіруса з Китаю

Так званий МОЗ «ДНР» щодня звітує про ситуацію з новою хворобою – коронавірусом. У містах вводять план заходів щодо профілактики інфекції, турагенства закликають утриматися від поїздок до Китаю, а місцеві чиновники навіть подумують відкрити карантинні пункти на КПП з Україною. Що про коронавірус знають жителі непідконтрольного Донбасу? І чи є в аптеках ажіотаж?