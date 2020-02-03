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03 лютого 2020, Київ 15:46
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Донецьк готується до атаки коронавіруса з Китаю

Донецьк готується до атаки коронавіруса з Китаю
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Так званий МОЗ «ДНР» щодня звітує про ситуацію з новою хворобою – коронавірусом. У містах вводять план заходів щодо профілактики інфекції, турагенства закликають утриматися від поїздок до Китаю, а місцеві чиновники навіть подумують відкрити карантинні пункти на КПП з Україною. Що про коронавірус знають жителі непідконтрольного Донбасу? І чи є в аптеках ажіотаж?

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