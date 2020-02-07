Мешканці Гонконгу зібралися у п’ятницю, 7 лютого, щоб віддати шану лікареві, який забив тривогу стосовно коронавірусу. За попередження про вірус подібний SARS ще до того, як він був офіційно визнаний, Лі Венліян отримав догану, йому погрожували поліцією. Лікар помер в результаті захворювання на коронавірус у ніч на п’ятницю, і це викликало в Китаї хвилю смутку, а також рідкісних висловлювань гніву в Інтернеті на адресу уряду країни. У п'ятницю ввечері в Гонконзі колишні законодавці та профспілкові лідери провели імпровізований меморіал у громадському парку. Вони скорботно вклонилися і поклали квіти під портрет Лі. У Гонконзі було заявлено про 25 випадків захворювання вірусом, одна людина померла. У самому Китаї внаслідок спалаху хвороби загинуло близько 640 людей. (Відео Reuters)