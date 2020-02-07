Число хворих на коронавірус на заблокованому біля Японії лайнері зросло втричі

До 61 зросло число хворих на новий коронавірус серед людей, які перебувають на борту заблокованого біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess, повідомляють інформагенції з посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Японії. Ще добу тому повідомляли про 20 ідентифікованих хворих.

Серед 41 людини, у якої виявлений 2019-nCoV, 21 японець. Про громадянство решти інфікованих у повідомленні не йдеться.

61 новий хворий виявлений серед 273 людей, які або мали симптоми захворювання, або перебували в тісному контакті з уже відомими хворими.

Усі заражені будуть доставлені в медичні заклади японської столиці Токіо.

Міністр охорони здоров’я Японії Кацунобу Като 5 лютого повідомив, що всі 3,7 тисячі людей на борту лайнера перебуватимуть там на карантині до 14 днів.

Серед інфікованих коронавірусом осіб українців немає, повідомило Міністерства охорони здоров'я України. На борту лайнера перебуває 25 громадян України. Вони є членами екіпажу.