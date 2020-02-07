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07 лютого 2020, Київ 09:47
Новини | Міжнародні

Число хворих на коронавірус на заблокованому біля Японії лайнері зросло втричі

Круїзний лайнер Diamond Princess на рейді Йокогами, Японія, 6 лютого 2020 року

До 61 зросло число хворих на новий коронавірус серед людей, які перебувають на борту заблокованого біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess, повідомляють інформагенції з посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Японії. Ще добу тому повідомляли про 20 ідентифікованих хворих.

Серед 41 людини, у якої виявлений 2019-nCoV, 21 японець. Про громадянство решти інфікованих у повідомленні не йдеться.

61 новий хворий виявлений серед 273 людей, які або мали симптоми захворювання, або перебували в тісному контакті з уже відомими хворими.

Усі заражені будуть доставлені в медичні заклади японської столиці Токіо.

Коронавірус на борту лайнера Diamond Princess. 25 українців серед екіпажу – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Коронавірус на борту лайнера Diamond Princess. 25 українців серед екіпажу – фоторепортаж

Круїзний лайнер Diamond Princess через коронавірус 2019-nCoV став на карантин у японському порту Йокогама. На борту лайнера перебували 3711 осіб. Серед них – 25 українців, які є членами екіпажу. Станом на 6 лютого підтверджено 20 випадків захворювання серед пасажирів та екіпажу

Міністр охорони здоров’я Японії Кацунобу Като 5 лютого повідомив, що всі 3,7 тисячі людей на борту лайнера перебуватимуть там на карантині до 14 днів.

Серед інфікованих коронавірусом осіб українців немає, повідомило Міністерства охорони здоров'я України. На борту лайнера перебуває 25 громадян України. Вони є членами екіпажу.

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