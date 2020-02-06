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06 лютого 2020, Київ 21:37
Новини | Події

Українці на Diamond Princess забезпечені усім необхідним – Пристайко

Серед понад трьох тисяч людей, що перебувають на борту лайнера, який стоїть на карантині біля берегів Японії, виявили 20 інфікованих новим коронавірусом

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко запевнив на пресконференції в Києві, що консульська служба перебуває на постійному контакті як з українцями на лайнері Diamond Princess, так і з тими, що перебувають у Китаї.

«Ми ведемо роботу, з’ясовуючи, хто потребує евакуації. Разом із тим, ми намагаємося збалансувати потреби, (з’ясувати – ред.) де є більш безпечним для цих людей проходити карантин: там, де вони перебувають, чи якщо їх перевезти. Це складні питання, у яких МЗС має тільки певну роль. Найбільшу роль відіграють медики, наше Міністерство охорони здоров’я, РНБО. Ці заходи координуються, і люди забезпечені усім необхідним, включно з тими, хто на цьому лайнері», – зазначив міністр.

3 лютого круїзний лайнер Diamond Princess затримали на 24 години, щоб японська служба охорони здоров’я перевірила членів команди і пасажирів через підозру на коронавірус 2019-nCoV.

Згодом судно помістили на 14-денний карантин у японському порту Йокогама. На борту лайнера перебували 3711 людей. Серед них – 25 українців, які є членами екіпажу.

Станом на 6 лютого підтверджено 20 випадків захворювання на коронавірус серед пасажирів й екіпажу, однак, як зазначалося, серед громадян України інфікованих виявлено не було.

Посольство України в Японії підтримує контакт із українцями на борту лайнера.

Першу групу хворих на коронавірус прийняли в новозбудованій лікарні в Ухані – відео
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Першу групу хворих на коронавірус прийняли в новозбудованій лікарні в Ухані – відео

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