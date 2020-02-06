Українці на Diamond Princess забезпечені усім необхідним – Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко запевнив на пресконференції в Києві, що консульська служба перебуває на постійному контакті як з українцями на лайнері Diamond Princess, так і з тими, що перебувають у Китаї.

«Ми ведемо роботу, з’ясовуючи, хто потребує евакуації. Разом із тим, ми намагаємося збалансувати потреби, (з’ясувати – ред.) де є більш безпечним для цих людей проходити карантин: там, де вони перебувають, чи якщо їх перевезти. Це складні питання, у яких МЗС має тільки певну роль. Найбільшу роль відіграють медики, наше Міністерство охорони здоров’я, РНБО. Ці заходи координуються, і люди забезпечені усім необхідним, включно з тими, хто на цьому лайнері», – зазначив міністр.

3 лютого круїзний лайнер Diamond Princess затримали на 24 години, щоб японська служба охорони здоров’я перевірила членів команди і пасажирів через підозру на коронавірус 2019-nCoV.

Згодом судно помістили на 14-денний карантин у японському порту Йокогама. На борту лайнера перебували 3711 людей. Серед них – 25 українців, які є членами екіпажу.

Станом на 6 лютого підтверджено 20 випадків захворювання на коронавірус серед пасажирів й екіпажу, однак, як зазначалося, серед громадян України інфікованих виявлено не було.

Посольство України в Японії підтримує контакт із українцями на борту лайнера.