У Китаї помер лікар, який попереджав про новий коронавірус – ЗМІ

Через коронавірус нового типу, що виник у Китаї, помер лікар із китайського міста Ухань Лі Веньлян, повідомляють західні ЗМІ.

У кінці грудня офтальмолог попереджав про новий коронавірус і сам ним заразився.

30 грудня 2019 року Веньлян розповів своїм колегам про пацієнтів із вірусною інфекцією. Спочатку він вирішив, що йдеться про вірус, що викликав епідемію атипової пневмонії (SARS), проте пізніше лікар зазначив, що тип вірусу ще не визначений.

3 січня лікаря викликали до відділу поліції. Там його звинуватили в «поширенні чуток в інтернеті» і «порушенні громадського порядку» й закликали припинити такі дії.

Лі продовжив роботу в лікарні. За даними ЗМІ, до нього на прийом прийшла пацієнтка, в якої виявили новий тип коронавірусу. Пізніше медичний тест показав, що Веньлян заражений.

Перші повідомлення про спалах пневмонії невідомого походження в місті Ухань з’явилися в грудні минулого року. Китайська влада кілька тижнів не вживала активних дій, спрямованих на боротьбу з вірусом.

До 6 лютого 2020 року вірусом заразилися близько 30 тисяч людей, переважно в Китаї, зокрема в провінції Хубей, адміністративним центром якої є Ухань. 565 людей померли станом на ранок 6 лютого. 1200 осіб одужали.

У кінці січня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію через поширення нового типу коронавірусу за межами Китаю, однак ВООЗ заявляє, що пандемії вірусу поки що немає.