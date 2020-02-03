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03 лютого 2020, Київ 14:16
Новини | Міжнародні

Через коронавірус Росія зупинила пасажирське залізничне сполучення з Китаєм та КНДР

Тимчасовий прикордонний коридор для повернення російських громадян із Китаю, місто Благовєщенськ, Росія, 1 лютого 2020 року

Пасажирське залізничне сполучення з Китаєм та Північною Кореєю тимчасово зупинене з 3 лютого, повідомила пресслужба «Російських залізниць» (РЖД).

Рішення про припинення сполучення з Китаєм через ризик поширення коронавірусу ухвалив 2 лютого головний санітарний лікар Росії на залізничному транспорті Юрій Каськов. Перед тим, 31 січня, залізничне сполучення між Росією та Китаєм було значно обмежене.

Припинення пасажирських перевезень із КНДР відбулося на прохання північнокорейської сторони, яка також закрила пасажирський рух із Росією як превентивний захід проти поширення коронавірусу.

Пасажирів рейсу із Китаю перевірили в аеропорту Києва – відео
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Пасажирів рейсу із Китаю перевірили в аеропорту Києва – відео

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За останніми даними, в Китаї від коронавірусу померла 361 людина, ще один смертельний випадок зафіксований на Філіппінах. На території Росії коронавірус виявлений у двох громадян Китаю. Уряд Росії вирішив тимчасово припинити пускати китайських громадян до країни без туристичних віз.

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