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03 лютого 2020, Київ 11:13
Новини | Економіка

Через коронавірус у Китаї стався обвал на біржах

Інвестори стурбовані епідемією коронавірусу нового типу, на який захворіли вже понад 17 тисяч людей по всьому світу

Торги на китайських біржах після завершення новорічних канікул розпочалися з рекордного падіння, показавши найгірший результат майже за 13 років, повідомляє видання Financial Times. Уранці 3 лютого індекс CSI, який враховує активи, що торгуються на біржах Шанхая і Шеньчженя, знижувався більш як на 9%.

Індекс Shanghai Composite втратив понад 8%, це стало найгіршим падінням за день від 2015 року. Інвестори стурбовані епідемією коронавірусу нового типу, на який захворіли вже понад 17 тисяч людей по всьому світу.

За даними на ранок 3 лютого, в Китаї від нового спалаху вірусної інфекції померла 361 людина, ще один смертельний випадок зафіксований на Філіппінах. Число жертв хвороби перевищило число загиблих від спалаху атипової пневмонії в 2002–2003 роках. Вона також викликалася коронавірусом, схожим на той, що спричинив захворювання в цьому році.

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