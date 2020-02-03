Через коронавірус у Китаї стався обвал на біржах

Торги на китайських біржах після завершення новорічних канікул розпочалися з рекордного падіння, показавши найгірший результат майже за 13 років, повідомляє видання Financial Times. Уранці 3 лютого індекс CSI, який враховує активи, що торгуються на біржах Шанхая і Шеньчженя, знижувався більш як на 9%.

Індекс Shanghai Composite втратив понад 8%, це стало найгіршим падінням за день від 2015 року. Інвестори стурбовані епідемією коронавірусу нового типу, на який захворіли вже понад 17 тисяч людей по всьому світу.

За даними на ранок 3 лютого, в Китаї від нового спалаху вірусної інфекції померла 361 людина, ще один смертельний випадок зафіксований на Філіппінах. Число жертв хвороби перевищило число загиблих від спалаху атипової пневмонії в 2002–2003 роках. Вона також викликалася коронавірусом, схожим на той, що спричинив захворювання в цьому році.