Казахстан евакуював із Китаю 83 своїх громадян через коронавірус

Казахстан заявив, що евакуював 83 своїх громадян з китайського міста Ухань, який вважається епіцентром коронавірусної епідемії.

У заяві 2 лютого уряд Казахстану зазначає, що 80 з 83 громадян, що виїхали з країни, були студентами. За цими даними, усіх евакуйованих на два тижні утримуватимуть у карантині для проходження обстежень.

Міністерство охорони здоров’я України повідомило про 14 568 підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції у світі станом на ранок 2 лютого. 305 хворих померли. Водночас, як наголосили в МОЗ, підтверджених випадків захворювання в Україні немає.

Посольство України в Китаї повідомило, що встановило контакт із 57 українцями, які перебувають зараз на території провінції Хубей, з них 53 – в місті Ухань, де було вперше зафіксовано спалах нового коронавірусу.

На початку тижня ВООЗ оголосила новий коронавірус надзвичайною ситуацією глобального масштабу.

Виявлений вірус 2019-nCoV належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.

Специфічного лікування нового коронавірусу (як і вакцини від нього) поки що не існує. Пацієнтів, у яких підтвердилося інфікування, лікують симптоматично.