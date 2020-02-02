У світі зафіксовано 14 568 випадків інфікування новим коронавірусом – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України повідомило про 14 568 підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції у світі станом на ранок 2 лютого. За цими даними, 305 хворих померли.

«Підтверджено 155 випадків завезення нового коронавірусу за межами Китаю, з них 23 випадки у країнах Європи (8 – Німеччина, 6 – Франція, 2 – Італія, 2 – Росія, 2 – Великобританія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції)», – зазначається на сайті міністерства.

Водночас, за даними МОЗ, підтвержених випадків зараження в Україні немає.

Зараз в Україні діє штаб протидії поширенню вірусу 2019-nCoV на рівні уряду, куди залучені ресурси не лише Міністерства охорони здоров’я, а й Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури та низки інших служб і організацій.

В аеропорту «Бориспіль» проводять температурний скринінг пасажирів, що прибувають із Китаю.

МОЗ рекомендує громадянам дотримуватися такого ж режиму, як і для профілактики ГРВІ: мити руки, уникати контакту з людьми, що мають гарячку чи кашель, а також їсти тільки термічно оброблені продукти тваринного походження тощо.

Посольство України в Китаї повідомило, що встановило контакт із 57 українцями, які перебувають зараз на території провінції Хубей, з них 53 – в місті Ухань, де було вперше зафіксовано спалах нового коронавірусу.

На початку тижня ВООЗ оголосила новий коронавірус надзвичайною ситуацією глобального масштабу.

Виявлений вірус 2019-nCoV належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.

Специфічного лікування нового коронавірусу (як і вакцини від нього) поки що не існує. Пацієнтів, у яких підтвердилося інфікування, лікують симптоматично.

Новим вірусом можна заразитися під час його інкубаційного періоду, який триває до 14 днів. Знання про новий коронавірус поки що обмежені. Крім того, експерти не мають чіткого розуміння, які ризики для людини може викликати його мутація.