Львів’янина з непідтвердженою підозрою на коронавірус виписали з лікарні

У Львові 31 січня 20-річного львів’янина, який повернувся з Китаю, і у якого медики не виявили коронавірус, виписали з лікарні.

«Він мав нежить, покашлював і був свідомий – повідомив батьків і його привезли в інфекційну лікарню у Львові. Студента обстежили, у нього навіть не було гарячки. У нього виявили метапневмовірус (з групи ГРВІ), він сьогодні щасливо виписаний додому», – розповіла лікар-епідеміолог, експерт департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Наталія Тімко.

27 січня чоловік, який навчається у Китаї, звернувся до лікарів із застудою, був шпиталізований на час проведення аналізів.

29 січня був шпиталізований також 40-річний львів’яний, який відпочивав на острові Хайнянь, приїхав до Львова, де звернувся у поліклініку з симптомами нежиті. Його скерували в інфекційну лікарню на обстеження. Чоловік перебуває у спеціальному боксі.

«У чоловіка медики заперечили грип, респіраторні віруси ще діагностують. Але у нього були інші симптоми, аніж у попереднього пацієнта, – неприємні відчуття у грудній клітці при диханні, біль у горлі. Температура була 37,4. Він теж одужує і буде виписаний додому у найближчі дні», – повідомила Наталія Тімко.

Проби і відібрані аналізи зі Львова направили у Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Медики просять усіх мешканців Львівської області, які приїжджають із Китаю, з симптомами респіраторних захворювань звертатись до лікарів. Їх госпіталізуватимуть у Львівську обласну інфекційну лікарню, щоб ретельно діагностувати.

Раніше сьогодні в Офісі президента заявили, що «Україна здійснює комплекс кроків, щоб не допустити потрапляння коронавірусу та розповсюдження захворювання».

Посольство України в Китаї повідомило, що встановило контакт із 57 українцями, які перебувають зараз на території провінції Хубей, з них 53 – в місті Ухань, де було вперше зафіксовано спалах нового коронавірусу.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.