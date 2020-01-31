Зеленський доручив перенести штаб із протидії коронавірусу з МОЗ на рівень Кабміну – ОП

Президент України Володимир Зеленський доручив перенести роботу оперативного штабу щодо недопущення поширення захворювання на території України, який діє при Міністерстві охорони здоров’я, на рівень Кабінету Міністрів, повідомляє Офіс президента.

Таке рішення, за повідомленням, Зеленський ухвалив після того, як Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного значення через спалах штаму коронавірусу 2019-nCoV.

«Також глава держави вважає за необхідне розробити національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення 2019-nCoV із залученням ресурсів не лише Міністерства охорони здоров’я, а й Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури та низки інших служб і організацій. Володимир Зеленський також наголосив на необхідності проведення заходів щодо профілактики захворювання», – повідомляє Офіс.

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Водночас, згідно з заявою представництва президента, ситуація з розповсюдженням вірусу «цілком контрольована», в Україні не зафіксовано жодного випадку інфікування.

«Україна здійснює комплекс кроків, щоб не допустити потрапляння коронавірусу та розповсюдження захворювання», – стверджують в ОП.

Посольство України в Китаї раніше 31 січня повідомило, що, за його даними, серед українців, які перебувають у цій країні, немає інфікованих.

Станом на ранок 31 січня китайська влада виявила 9 692 підтверджені випадки захворювання, з них 213 – летальні.

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Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.