В Росії виявили перших хворих на коронавірус

В Росії зареєстрували перших двох інфікованих новим коронавірусом, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на віце-прем’єр-міністра цієї країни Тетяну Голікову, яка очолює оперативний штаб з контролю за захворюванням.

За її словами, обидва хворих – громадяни Китаю.

Голікова заявила про початок евакуації росіян з китайського міста Ухань та провінції Хубей.

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Раніше 31 січня перші випадки захворювання підтвердили у Великій Британії.

Станом на 31 січня китайська влада виявила 9 692 підтверджені випадки захворювання, з них 213 – летальні.

30 січня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією глобального масштабу.

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Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.