Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доручив посилити безпекові та профілактичні заходи через коронавірус з Китаю.

На своєму каналі в Telegram він наголосив, що в Україні наразі не зареєстрований жодний лабораторно підтверджений випадок захворювання, але влада готова «до будь-яких сценаріїв».

«Додатково МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури мають оперативно розробити план та організувати евакуацію громадян України з території Китаю через спалах інфекції. На ранок понеділка у мене на столі має бути чіткий план заходів від МОЗ щодо недопущення занесення вірусу і поширення його на території України», – заявив Гончарук.

Посольство України в Китаї повідомило, що встановило контакт із 57 українцями, які перебувають зараз на території провінції Хубей, з них 53 – в місті Ухань, де було вперше зафіксовано спалах нового коронавірусу.

Станом на 31 січня у світі зафіксували майже 10 000 випадків зараження коронавірусом, понад 200 людей померли.

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією глобального масштабу.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.