Прем'єр Ізраїлю доручив розробити вакцину від китайського коронавірусу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу доручив ізраїльським медикам і вченим створити вакцину проти нового коронавірусу з Китаю. Він написав про це у твітері.

«Я доручив Інституту біології й Міністерству охорони здоров'я створити вакцину… Якщо ми виявимо інфікованих громадян Ізраїлю, ми їх ізолюємо і подбаємо про них», – написав Нетаньягу після зустрічі, присвяченої тому, як впоратися зі спалахом коронавірусу.

Наразі в Ізраїлі не зафіксовані випадки захворювання новим типом коронавірусу. Про розробку вакцини від нового вірусу заявили в Китаї, Росії і США.

На початку тижня ВООЗ оголосила новий коронавірус надзвичайною ситуацією глобального масштабу.

Станом на 2 лютого відомо про 14 568 підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції у світі, 305 хворих померли.