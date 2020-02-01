Коронавірус: жертв 259, США закрили в’їзд іноземцям з Китаю, ВООЗ закликала бути напоготові

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала уряди всього світу бути готовими до локальних спалахів коронавірусу. Таке повідомлення від організації з’явилося 1 лютого на тлі заяви офіційного Пекіна про 259 загиблих від вірусу і 11791 підтверджених випадків інфікування в Китаї.

Крім того, США запровадили тимчасову заборону на в’їзд іноземцям, які протягом останніх двох тижнів відвідували Китай. Виняток зробили лише для тих, хто має право на постійне проживання в США і членів родин американських громадян.

Міністерство закордонних справ Китаю розкритикувало заборону на поїздки до США як «недоброзичливу».

Такі ж обмеження ввела Австралія, Японія, Італія, Монголія та Сінгапур.

Американська компанія Apple оголосила 1 лютого, що закриває всі свої магазини на території материкового Китаю щонайменше до 9 лютого через вірус.

На сьогодні щонайменше у 25 країнах зафіксовані випадки зараження вірусом, в основному це стосується людей, які повертаються з Китаю або мали контакт з такими людьми. Летальних випадків за межами Китаю немає.

На початку тижня ВООЗ оголосила новий коронавірус надзвичайною ситуацією глобального масштабу.

Виявлений вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.