Росія та Китай разом працюють над розробкою вакцини проти коронавірусу

Росія та Китай спільно працюють над розробкою вакцини від нового коронавірусу. Про це повідомило російське консульство у китайському Гуанчжоу 29 січня.

Зазначається, що Пекін передав Москві геном вірусу.

У Росії не було жодних підтверджених випадків зараження новим вірусом.

Станом на ранок 29 січня у Китаї підтвердили 132 летальних випадків захворювання на вірус. Його також виявили у інших країнах, включаючи Австралію, Німеччину, В'єтнам, Канаду, Малайзію, Сінгапур, США, Таїланд, Францію, Південну Корею, Японію та ОАЕ.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.