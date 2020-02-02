Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 лютого 2020, Київ 00:35
Новини | Міжнародні

Країни G7 хочуть домовитися спільно реагувати на китайський коронавірус

Із приводу цього питання буде проведена телефонна конференція міністрів охорони здоров'я країн G7

Країни «Групи семи» провідних держав світу (Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції і Японії) хочуть домовитися про спільне реагування на поширення нового коронавірусу, повідомив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан.

За його словами, з американським колегою вони домовилися, що з приводу цього питання буде проведена телефонна конференція міністрів охорони здоров'я країн G7.

«Немає сенсу одній країні вживати заходів, особливо, в Європі», – додав Шпан.

На початку тижня ВООЗ оголосила новий коронавірус надзвичайною ситуацією глобального масштабу.

Станом на ранок 2 лютого відомо про 14 568 підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції у світі, 305 хворих померли.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG