Країни G7 хочуть домовитися спільно реагувати на китайський коронавірус

Країни «Групи семи» провідних держав світу (Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції і Японії) хочуть домовитися про спільне реагування на поширення нового коронавірусу, повідомив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан.

За його словами, з американським колегою вони домовилися, що з приводу цього питання буде проведена телефонна конференція міністрів охорони здоров'я країн G7.

«Немає сенсу одній країні вживати заходів, особливо, в Європі», – додав Шпан.

На початку тижня ВООЗ оголосила новий коронавірус надзвичайною ситуацією глобального масштабу.

Станом на ранок 2 лютого відомо про 14 568 підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції у світі, 305 хворих померли.