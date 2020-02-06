Число інфікованих новим коронавірусом на заблокованому біля Японії лайнері зросла удвічі

На борту заблокованого біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess новий коронавірус 2019-nCoV виявили у ще десяти людей. Таким чином число інфікованих подвоїлося. Результатів тестів ще 170 людей на даний час ще чекають.

Міністр охорони здоров’я Японії Кацунобу Като 5 лютого повідомив, що всі 3,7 тисячі людей на борту лайнера перебуватимуть там на карантині до 14 днів. Тих, у кого виявили вірус, перевели до лікарні.

Число інфікованих може зрости в той час, як перевірки тривають.

У Міністерстві закордонних справ України напередодні у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили, що на борту судна перебуває 25 українців, які є членами команди.

Про те, що українці, члени команди круїзного лайнера Diamond Princess, виявилися заблокованими біля берегів Японії через коронавірус Радіо Свобода перед тим повідомила людина, яка перебуває на судні.

За офіційними даними, на борту – 3711 людей (команда і пасажири).

Число інфікованих коронавірусом 2019-nCoV станом на ранок 6 лютого сягнуло майже 30 тисяч, 565 людей померли. На сьогоднішній день одужали близько 1200 чоловік. При цьому, вакцина від захворювання – ще не розроблена.

Спалах нового коронавірусу, який Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала глобальною надзвичайною ситуацією, виник у грудні в столиці китайської провінції Хубей у місті Ухань.

Водночас, на думку ВООЗ, рівень поширення нового коронавірусу з Китаю наразі не становить пандемії.