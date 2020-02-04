ВООЗ: пандемії китайського коронавірусу поки що немає

Рівень поширення нового коронавірусу з Китаю на даний час не становить пандемії, заявляють у Всесвітній організації охорони здоров’я.

«На даний час ситуація не є пандемією», – заявила директор Департаменту пандемічних та ендемічних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров’я Сільві Бріан.

За її словами, на даний час «це епідемія з множинними вогнищами».

Пандемією вважається епідемія, яка поширюється в світових масштабах.

Спалах нового коронавірусу, який Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала глобальною надзвичайною ситуацією, виник у грудні в столиці китайської провінції Хубей місті Ухань.

За останніми даними, жертвами коронавірусу з Китаю стали 427 людей. Кількість хворих у всьому світі перевищила 20 тисяч. Смертельні випадки від нового вірусу за межами материкового Китаю підтвердили на Філіппінах і в Гонконзі.

В Україні підтверджених випадків нового коронавірусу, за даними МОЗ, немає.