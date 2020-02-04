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04 лютого 2020, Київ 13:10
Новини | Події

В Україні не підтверджено жодного випадку нового коронавірусу – МОЗ

В Україні випадків захворювання на новий коронавірус не було

Станом на 4 лютого в Україні лабораторно не підтвердили жодного випадку захворювання, викликаного новим коронавірусом.

«Раніше повідомлялося, що 1 лютого до аеропорту Бориспіль звернулися 2 пасажири щодо підозри на захворювання 2019-nCoV. За результатами медичного огляду та консультацій було відхилено підозри на інфекцію, спричиненої 2019-nCoV, та встановлено діагноз ГРВІ», – мовиться у повідомленні.

Загалом же наразі у світі зареєстровано 20 606 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 427 летальні.

Епідемія, яку Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала глобальною надзвичайною ситуацією, виникла в грудні в столиці провінції Хубей місті Ухань. Про версії походження нової хвороби читайте тут.

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