В Україні не підтверджено жодного випадку нового коронавірусу – МОЗ

Станом на 4 лютого в Україні лабораторно не підтвердили жодного випадку захворювання, викликаного новим коронавірусом.

«Раніше повідомлялося, що 1 лютого до аеропорту Бориспіль звернулися 2 пасажири щодо підозри на захворювання 2019-nCoV. За результатами медичного огляду та консультацій було відхилено підозри на інфекцію, спричиненої 2019-nCoV, та встановлено діагноз ГРВІ», – мовиться у повідомленні.

Загалом же наразі у світі зареєстровано 20 606 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 427 летальні.

Епідемія, яку Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала глобальною надзвичайною ситуацією, виникла в грудні в столиці провінції Хубей місті Ухань. Про версії походження нової хвороби читайте тут.