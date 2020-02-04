Коронавірус: число загиблих сягнуло 425, захворіли понад 20 тисяч

Китайська влада повідомила 4 лютого про ще 64 смертельних випадки від коронавірусу 2019-nCoV. Таким чином, загальне число померлих від цієї хвороби сягнуло 425, захворіли майже 20 з половиною тисяч людей.

Керівництво Китаю визнало помилки у першій реакції країни на новий смертельно небезпечний респіраторний вірус. Постійний комітет Політбюро Компартії Китаю 3 лютого визнав, що національна система дій у надзвичайних ситуаціях має поліпшитися. «У відповідь на недоліки, які були виявлені у відповідь на цю епідемію, ми повинні вдосконалити нашу національну систему управління надзвичайними ситуаціями та наші здатності у вирішенні невідкладних та небезпечних завдань», – повідомляє офіційне інформаційне агентство «Сіньхуа» з посиланням на керівників владної партії.

Уряд також заявив, що «терміново» потрібне медичне обладнання та хірургічні маски, захисні костюми та захисні окуляри, повідомляє AFP.

Епідемія, яку Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала глобальною надзвичайною ситуацією, виникла в грудні в столиці провінції Хубей місті Ухань. Про версії походження нової хвороби читайте тут.