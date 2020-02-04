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04 лютого 2020, Київ 08:35
Новини | Міжнародні

Коронавірус: число загиблих сягнуло 425, захворіли понад 20 тисяч

Перевірка температури пасажирів авіарейсу, який прибув із Китаю

Китайська влада повідомила 4 лютого про ще 64 смертельних випадки від коронавірусу 2019-nCoV. Таким чином, загальне число померлих від цієї хвороби сягнуло 425, захворіли майже 20 з половиною тисяч людей.

Керівництво Китаю визнало помилки у першій реакції країни на новий смертельно небезпечний респіраторний вірус. Постійний комітет Політбюро Компартії Китаю 3 лютого визнав, що національна система дій у надзвичайних ситуаціях має поліпшитися. «У відповідь на недоліки, які були виявлені у відповідь на цю епідемію, ми повинні вдосконалити нашу національну систему управління надзвичайними ситуаціями та наші здатності у вирішенні невідкладних та небезпечних завдань», – повідомляє офіційне інформаційне агентство «Сіньхуа» з посиланням на керівників владної партії.

Уряд також заявив, що «терміново» потрібне медичне обладнання та хірургічні маски, захисні костюми та захисні окуляри, повідомляє AFP.

Пасажирів рейсу із Китаю перевірили в аеропорту Києва – відео
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Пасажирів рейсу із Китаю перевірили в аеропорту Києва – відео

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