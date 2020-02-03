Уряд затвердив план дій через ситуацію з коронавірусом – МОЗ

3 лютого Кабінет міністрів затвердив два документи щодо ситуації з коронавірусом 2019-nCoV, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Йдеться про розпорядження «Про заходи запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV» та проєкт «Національного плану протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних хвороб, спричинених коронавірусом 2019-nCoV».

За даними МОЗ, уряд сформував перелік госпітальних баз та бригад екстреної медичної допомоги, які зможуть надавати допомогу в разі підозр на новий коронавірус.

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«Підтверджено 152 випадки завезення нового коронавірусу в 23 країнах світу, з них 25 випадків у країнах Європи: 10 – Німеччина, шість – Франція, два – Італія, два – Росія, два – Великобританія, по одному в Іспанії, Фінляндії та Швеції. За межами Китаю про один летальний випадок хвороби повідомлено Філіппінами», – повідомляє міністерство.

В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції наразі не зареєстровано. Водночас, як зазначають у МОЗ, 1 лютого до аеропорту «Бориспіль» звернулися двоє пасажирів із підозрою на вірус 2019-nCoV.

Попередньо в них діагностували гостру респріаторну вірусну інфекцію, але, позаяк хворі прилетіли з Китаю, госпіталізували до інфекційного відділеня Олександрівської лікарні Києва.

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Серед інших заходів, про які звітує відомство: температурний скринінг пасажирів, які прибувають з Китаю, поширення рекомендацій щодо дій лікарів, підготовка до розповсюдження скринінгових анкет у літаках.

Для профілактики захворювання у міністерстві радять:

регулярно мити руки

під час кашлю чи чхання прикривати рот і ніс хустинками

уникати тісного контакту з людьми, які мають високу температуру та кашель

не їсти сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження

Влада Китаю повідомила 3 лютого, що внаслідок нового коронавірусу в країні померла 361 людина, 57 нових смертельних випадків зафіксовані в провінції Хубей, яка є епіцентром небезпеки. Ще один випадок смерті від цієї хвороби наприкінці минулого тижня вперше був зафіксований поза межами Китаю: на Філіппінах помер чоловік, який раніше прибув із Уханя.