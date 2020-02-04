У лікарню «Хошеньшань» у вівторок, 4 лютого прибула перша група хворих, заражених новим коронавірусом. Лікарню збудували впродовж восьми днів у місті Ухань, яке стало епіцентром спалаху хвороби. Лікарня розрахована на 1000 ліжок спеціально для пацієнтів із підтвердженими випадками коронавірусної інфекції, щоб допомогти з дефіцитом ліжок в інших місцях міста на тлі спалаху нового вірусу. Жертвами коронавірусу стали принаймні 427 людей. Кількість хворих в усьому світі перевищила 20 тисяч. У провінції Хубей, центром якої є Ухань, уже понад 11 000 випадків цього захворювання, повідомило у понеділок, 3 лютого, державне телебачення Китаю. В Ухані також будують другу лікарню для хворих на коронавірус, на 1600 ліжок. Будівництво лікарні «Лейшеньшань» планують завершити в середу, 5 лютого. (Відео Reuters)