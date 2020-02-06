Коронавірус на борту лайнера Diamond Princess. 25 українців серед екіпажу – фоторепортаж

12 У Міністерстві закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили, що посольство України в Японії вживає оперативних заходів у зв’язку з ситуацією довкола заблокованого через спалах коронавірусу біля берегів Японії круїзного лайнера з українцями на борту. У зовнішньополітичному відомстві обіцяють «забезпечення належного консульського супроводу справи».​