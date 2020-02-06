Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 лютого 2020, Київ 18:32
Фотогалереї

Коронавірус на борту лайнера Diamond Princess. 25 українців серед екіпажу – фоторепортаж

3 лютого круїзний лайнер Diamond Princess затримали на 24 години, щоб японська служба охорони здоров’я перевірила членів команди і пасажирів через підозру на коронавірус 2019-nCoV. Згодом судно помістили на карантин у японському порту Йокогама. На борту лайнера перебували 3711 осіб. Серед них – 25 українців, які є членами екіпажу. Станом на 6 лютого підтверджено 20 випадків захворювання серед пасажирів та екіпажу. Посольство України в Японії підтримує контакт із українцями на борту лайнера.
3 лютого круїзний лайнер Diamond Princess затримали на 24 години, щоб японська служба охорони здоров’я перевірила членів екіпажу і пасажирів через підозру на коронавірус 2019-nCoV. На борту лайнера перебували 3711 осіб із 56 країн світу. 2666 &ndash; пасажири. 1045 &ndash; члени екіпажу, серед яких і 25 українців
1 3 лютого круїзний лайнер Diamond Princess затримали на 24 години, щоб японська служба охорони здоров’я перевірила членів екіпажу і пасажирів через підозру на коронавірус 2019-nCoV. На борту лайнера перебували 3711 осіб із 56 країн світу. 2666 – пасажири. 1045 – члени екіпажу, серед яких і 25 українців
20 січня лайнер Diamond Princess вирушив із японського міста Йокогама у двотижневий круїз маршрутом Каґосіма - Гонконг - Окінава, який мав завершитися 4 лютого. Але з’ясувалося, що один із пасажирів, який зійшов на берег у Гонконзі, був заражений коронавірусом
2 20 січня лайнер Diamond Princess вирушив із японського міста Йокогама у двотижневий круїз маршрутом Каґосіма - Гонконг - Окінава, який мав завершитися 4 лютого. Але з’ясувалося, що один із пасажирів, який зійшов на берег у Гонконзі, був заражений коронавірусом
Перша перевірка аналізів, взята у частини пасажирів, виявила 10 випадків зараження коронавірусом. Усі пасажири, у яких виявили новий вірус, старші від 50 років
3 Перша перевірка аналізів, взята у частини пасажирів, виявила 10 випадків зараження коронавірусом. Усі пасажири, у яких виявили новий вірус, старші від 50 років
Після виявлення вірусу на борту корабель на якийсь час відійшов у море недалеко від порту. На борту оголосили про попередній двотижневий карантин для усіх пасажирів і членів екіпажу
4 Після виявлення вірусу на борту корабель на якийсь час відійшов у море недалеко від порту. На борту оголосили про попередній двотижневий карантин для усіх пасажирів і членів екіпажу
Хворих із посиленими заходами безпеки доправляють у спеціальну лікарню біля Йокогами
5 Хворих із посиленими заходами безпеки доправляють у спеціальну лікарню біля Йокогами
Пасажирам судна рекомендовано не залишати свої каюти, але не усі це роблять
6 Пасажирам судна рекомендовано не залишати свої каюти, але не усі це роблять
На корабель доправляють їжу й воду
7 На корабель доправляють їжу й воду
Через карантин члени екіпажу доставляють пасажирам їжу прямо у каюти
8 Через карантин члени екіпажу доставляють пасажирам їжу прямо у каюти
Одна з кают на борту круїзного лайнера Diamond Princess
9 Одна з кают на борту круїзного лайнера Diamond Princess
6 лютого новий коронавірус 2019-nCoV виявили ще в десяти людей. Результатів тестів чекають іще 170 людей
10 6 лютого новий коронавірус 2019-nCoV виявили ще в десяти людей. Результатів тестів чекають іще 170 людей
Міністр охорони здоров&rsquo;я Японії Кацунобу Като 5 лютого повідомив, що всі 3,7 тисячі людей на борту лайнера перебуватимуть там на карантині до 14 днів. Тих, у кого виявили вірус, перевели до лікарні
11 Міністр охорони здоров’я Японії Кацунобу Като 5 лютого повідомив, що всі 3,7 тисячі людей на борту лайнера перебуватимуть там на карантині до 14 днів. Тих, у кого виявили вірус, перевели до лікарні
У Міністерстві закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили, що посольство України в Японії вживає оперативних заходів у зв’язку з ситуацією довкола заблокованого через спалах коронавірусу біля берегів Японії круїзного лайнера з українцями на борту. У зовнішньополітичному відомстві обіцяють &laquo;забезпечення належного консульського супроводу справи&raquo;.​
12 У Міністерстві закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили, що посольство України в Японії вживає оперативних заходів у зв’язку з ситуацією довкола заблокованого через спалах коронавірусу біля берегів Японії круїзного лайнера з українцями на борту. У зовнішньополітичному відомстві обіцяють «забезпечення належного консульського супроводу справи».​
МЗС: &laquo;Після завершення карантину буде організовано додаткове обстеження, після чого прийматиметься рішення щодо залишення пасажирами борту лайнера&raquo;
13 МЗС: «Після завершення карантину буде організовано додаткове обстеження, після чого прийматиметься рішення щодо залишення пасажирами борту лайнера»
Іще один круїзний лайнер, World Dream, відправлено на карантин у Гонконзі. На борту були виявлені три випадки зараження на коронавірус. До Гонконгу судно прибуло після того, як йому заборонили причалювати у Тайвані. На борту World Dream &ndash; 3,600 людей (пасажири й екіпаж).
14 Іще один круїзний лайнер, World Dream, відправлено на карантин у Гонконзі. На борту були виявлені три випадки зараження на коронавірус. До Гонконгу судно прибуло після того, як йому заборонили причалювати у Тайвані. На борту World Dream – 3,600 людей (пасажири й екіпаж).
16x9 Image

Андрій Дубчак

Розповідаю про війну на Донбасі через історії військових і цивільнихhttps://www.instagram.com/andriy.dubchak

Фотограф. Кореспондент. На Радіо Свобода працюю з лютого 2003 року. Виконую функції редактора інтернет-сайту, займаюсь мультимедіа, SEO, фотографією, пишу. Народився 1976 року в місті Калинівка Вінницької області. Закінчив механічний факультет ВДСГІ, КПІ ФІОТ, «Журналістика цифрового майбутнього» Могилянської школи журналістики.  Лауреат конкурсу Lovie Awards у номінації Інтернет-відео за «​відео з йолки». Фіналіст конкурсу European Media Digital Award 2019 у номінації «​engagement»​.

Усі матеріали автора

Нагору
XS
SM
MD
LG