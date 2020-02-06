Коронавірус на борту лайнера Diamond Princess. 25 українців серед екіпажу – фоторепортаж

3 лютого круїзний лайнер Diamond Princess затримали на 24 години, щоб японська служба охорони здоров’я перевірила членів команди і пасажирів через підозру на коронавірус 2019-nCoV. Згодом судно помістили на карантин у японському порту Йокогама. На борту лайнера перебували 3711 осіб. Серед них – 25 українців, які є членами екіпажу. Станом на 6 лютого підтверджено 20 випадків захворювання серед пасажирів та екіпажу. Посольство України в Японії підтримує контакт із українцями на борту лайнера.
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