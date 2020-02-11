Пацієнти, хворі на коронавірус, які лікуються в лікарні в Ухані, станцювали разом із медиками, щоб залишатися позитивними і побороти вірус. Місто Ухань, головне місто китайської провінції Хубей, звідки розповсюдився новий коронавірус, переробило чимало своїх будівель під госпіталі, а також за короткий період збудувало дві нові лікарні, щоб було де розмістити велику кількість пацієнтів, уражених вірусом. Жертвами коронавірусу стали вже понад 1000 людей, хворими залишаються понад 42 з половиною тисячі людей. (Відео Reuters)