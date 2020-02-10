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10 лютого 2020, Київ 14:05
Новини | Події

Коронавірус виявили у другого українця на Diamond Princess, підтверджені 66 нових випадків хвороби

Загалом на борту Diamond Princess виявили 66 нових випадків захворювання

У другого з українців на борту лайнера Diamond Princess виявили коронавірус 2019-nCoV, повідомляє офіційний сайт корабля. Всього ж на лайнері зафіксовані 66 нових випадків захворювання, 45 із них зафіксовано у японців.

Таким чином, загальна кількість заражених становить понад 130. Заражених евакуюють з корабля до місцевих лікарень.

Тих, хто залишився на кораблі, попросили залишатися в каютах, їм дозволяють ненадовго виходити на відкриті палуби. При цьому їх просять носити маски та триматися подалі один від одного поза каютами.

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