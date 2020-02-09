Радуцький: хворий на коронавірус українець знятий з лайнера Diamond Princess

Хворого на коронавірус українця зняли з лайнера Diamond Princess, який стоїть біля берегів Японії, повідомив народний депутат від «Слуги народу», голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький у Facebook.

«Наразі українець знятий з лайнеру, який перебуває на карантині біля берегів Японії, та перевезений до японської лікарні столичного регіону. Там він буде перебувати в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів. Міністерство охорони здоров’я України буде щоденно поінформоване про стан його здоров’я», – сказав Радуцький.

За його словами, дата повернення українців з Diamond Princess на Батьківщину ще не визначена, за ними встановлять медико-санітарне спостереження.

За даними МЗС України, на борту лайнера перебувало 25 українців. Вони є членами екіпажу.

На території України жодного випадку коронавірусу не зафіксували.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.

Специфічного лікування і вакцинації від нової інфекції не існує. До пацієнтів застосовують симптоматичне лікування. Більшість людей видужує.

Станом на 9 лютого у світі зафіксували понад 37 тисяч випадків захворювання коронавірусом, понад 800 людей померли.