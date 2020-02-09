Кількість загиблих від коронавірусу у Китаї перевищила 800

Кількість загиблих від коронавірусу в Китаї перевищила 800 людей, тепер втрати є більшими, аніж від спалаху SARS (тяжкий гострий респіраторний синдром) в 2002-03 роках, але загальні показники показали одноденне уповільнення нових випадків, викликаючи сподівання, що пік епідемії минув.

Китайська національна комісія з охорони здоров'я 9 лютого заявила, що 8 лютого в центральній провінції Хубей зафіксовано 89 нових випадків смерті, а загальна кількість померлих становить 811 (для порівняння, від SARS під час епідемії померли 774 людини).

Тим не менш, кількість нових інфекцій в провінції Хубей – адміністративний центр якої Ухань вважається епіцентром спалаху – вперше з 1 лютого показала зниження нових випадків.

Чиновники заявили, що за день у всій країні було виявлено 2 566 нових випадків, з них у згаданій провійнції – 2147.

Джозеф Айзенберг, професор епідеміології в школі громадського здоров’я Мічиганського університету, заявив Reuters, що висловлювати оптимізм зарано.

«Навіть якщо серед зареєстрованих випадків пік минув, ми не знаємо, що відбувається з незареєстрованими справами. Це особливо проблема в деяких віддалених сільських районах», – сказав він.

Загальна кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом 2019-nCoV – 37198. Переважна кількість випадків зафіксовані в Китаї, але інфікованих також виявили у 24 інших країнах світу.

Китайське міністерство закордонних справ повідомляло про 19 інфікованих іноземців у Китаї, проте не уточнювало їхніх громадянств.

7 лютого МОЗ України заявив про переговори з Китаєм щодо евакуації своїх громадян з провінції Ухань, звідки почався спалах нового штаму коронавірусу.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.