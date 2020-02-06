Лікар, зі смертю якого виникла «плутанина», таки помер у Китаї від коронавірусу

Китайські засоби масової інформації у четвер ввечері таки підтвердили смерть від нового коронавірусу лікаря з китайського Уханя Лі Веньляна.

Упродовж дня ЗМІ, зокрема державне Global Times, спочатку повідомили, що лікар помер, але потім змінили свої повідомлення, вказавши, що той перебуває у критичному стані.

Раніше, за повідомленнями ЗМІ, смерть лікаря настала о 21:30 за місцевим часом, пізніше почали вказувати час – 2:58.

Як пише ВВС, у результаті з’ясувалося, що причиною неоднозначних повідомлень могло стати намагання влади Китаю контролювати подання інформації про смертельні випадки від коронавірусу.

Повідомлення про смерть лікаря, який одним із перших намагався попередити про поширення нового коронавірусу в Китаї, широко розійшлися в західних ЗМІ, Всесвітня організація охорони здоров’я у твітері висловила співчуття.

У кінці грудня офтальмолог попереджав про новий коронавірус і сам ним заразився.

3 січня лікаря викликали до відділу поліції. Там його звинуватили в «поширенні чуток в інтернеті» і «порушенні громадського порядку» й закликали припинити такі дії.

Лі продовжив роботу в лікарні. За даними ЗМІ, до нього на прийом прийшла пацієнтка, в якої виявили новий тип коронавірусу. Пізніше медичний тест показав, що Веньлян заражений.

Перші повідомлення про спалах пневмонії невідомого походження в місті Ухань з’явилися в грудні минулого року. Китайська влада кілька тижнів не вживала активних дій, спрямованих на боротьбу з вірусом.

До 6 лютого 2020 року вірусом заразилися близько 30 тисяч людей, переважно в Китаї, зокрема в провінції Хубей, адміністративним центром якої є Ухань. 565 людей померли станом на ранок 6 лютого. 1200 осіб одужали.

У кінці січня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію через поширення нового типу коронавірусу за межами Китаю, однак ВООЗ заявляє, що пандемії вірусу поки що немає.