Коронавірус і світова економіка: які наслідки матиме епідемія

Від нинішнього спалаху коронавірусу вже загинуло понад 560 людей. Майже всі з них – у Китаї, звідки й почалася епідемія цього вірусу. Поки працівники охорони здоров’я намагаються знайти вакцину, світом поширюються страхи, що наслідки можуть бути гіршими, ніж були від SARS – іншого схожого вірусу, який з’явився у Китаї майже двадцять років тому.

Іще до того, як з’явився новий коронавірус, існував інший схожий вірус, SARS.

Абревіатура SARS у перекладі означає тяжкий гострий респіраторний синдром. Цей смертоносний вірус, що викликає хворобу, схожу на пневмонію, з’явився в Китаї наприкінці 2002 року. Зрештою він поширився протягом кількох місяців на 37 країн світу, заразивши понад вісім тисяч людей, забравши життя близько 750 людей і на короткий час спричинивши всесвітню паніку.

Нинішній коронавірус поширюється швидше, ніж його попередник. За даними інформаційної агенції Reuters, загальна кількість загиблих станом на 6 лютого перевищувала 560 осіб, і все це – від початку спалаху у грудні. Всі летальні випадки, окрім одного, сталися в Китаї. Інфікованих – понад 28 тисяч.

Світова економіка

Нинішній вірус може виявитися не тільки більш смертельним для людини, але й більш згубним для світової економіки.

Очікується, що новий коронавірус зменшить цьогорічне економічне зростання Китаю до 5,6 відсотка з 6,1 відсотка у 2019 році, згідно з прогнозом аналітичного центру Oxford Economics, на який посилається газета The New York Times.

Особливе занепокоєння з цього огляду викликає та роль, яку сьогодні відіграє Китай у світовій економіці.

У 2002 році на Китай припадало 4,3 відсотка світової економіки. Китай значною мірою масово виробляв недорогі товари, такі, як футболки та кросівки, які можна було придбати в інших місцях, переважно на Заході.

Сьогодні частка Китаю у світовій економіці становить 16,9 відсотка. Частково вона припадає на високотехнологічну галузь, що включає смартфони. Китай – друга за величиною економіка світу після США, яка є найбільшим споживчим ринком у світі і ринком номер один для експорту китайських товарів.

Це означає, що більше китайців мають більше наявного доходу для витрат. Вони вже не тільки виробники, а й покупці.

Компанії Apple, Starbucks та Ikea тимчасово закрили свої магазини у Китаї. Торгові центри безлюдні. Це означає, що китайські споживачі не витрачають свій наявний дохід. І всі ці закриті магазини хвилюють представників глобального бізнесу, і не в останню чергу в Сполучених Штатах.

Goldman Sachs очікує, що через коронавірус постраждають як китайський туризм у США, так і експорт американських товарів до Китаю. Цей американський інвестиційний банк прогнозує, що за перший квартал 2020 року вірус «відріже» 0,4 відсотка в перерахунку на річне зростання в Сполучених Штатах. Банк також передбачає невелике зростання у другому кварталі, але ризики «схиляються до більшого удару», згідно зі звітом, на який посилається видання Guardian.

Ціна вірусу для Росії

Для Росії ціна коронавірусу може бути навіть вищою.

Після того, як Москва погіршила відносини з Заходом анексією Криму і підтримкою сепаратистів і гібридною агресією на Сході України, Росія почала підтримувати тісніші зв’язки з Китаєм. Зараз Китай є головним торговельним партнером Росії. Оборот між двома державами склав у 2018 році 100 мільярдів доларів, згідно з даними, цитованими офіційним китайським інформаційним агентством «Сіньхуа».

Але 31 січня Росія все ж таки закрила кордон із Китаєм завдовжки в чотири тисячі кілометрів, закривши 16 прикордонних пунктів. Як пише видання Financial Times, цей крок ризикує «пошкодити відносини, які розквітали протягом останніх шести років».

Але наслідки таких рішень відчувають не лише товари, але й пересічні люди.

Наприкінці січня Росія оголосила, що припиняє безвізові подорожі для китайських туристів. Саме китайські туристи з 2015 року є найбільшою рушійною силою зростання туристичної галузі в Росії.

Асоціація російських туроператорів заявила, що Росія може втратити 100 мільйонів доларів від таких обмежень, а також додаткові 10 мільйонів доларів від російських туристів, які скасують або ж відкладуть свої поїздки в Китай.

Міністерство закордонних справ Росії також оголосило, що припинило видавати електронні візи громадянам Китаю, припинивши чинність спеціального дозволу, який надавав туристам короткочасний доступ у Санкт-Петербург, Калінінградську область і частини Далекого Сходу країни.

Туризм у світі

Очікується, що туризм у всьому світі значно постраждає, бо люди наражаються на обмеження подорожей до Китаю.

«Туризм є вразливим до наслідків надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я, і на нього цей спалах уже впливає. Але поки зарано, щоб повною мірою оцінити наслідки цього спалаху», – сказано в заяві Світової організації туризму при ООН від 31 січня.

Уряди закривають кордони для іноземних громадян, які нещодавно побували в Китаї. США тимчасово забороняють в’їзд іноземним громадянам, які відвідували Китай, якщо вони не є безпосередніми родичами американських громадян або ж постійними мешканцями США.

Менше подорожей означає менше польотів, і авіакомпанії в усьому світі вже відчувають труднощі через обмеження на пересування людей, пов’язані з коронавірусом.

Десятки авіакомпаній по всьому світі, від Air France до Air Astana і Delta Airlines, припинили або обмежили комерційні рейси в Китай і з нього. Пекін і Шанхай є одними з найбільш постраждалих міст, і деякі авіакомпанії навіть припинили літати до Гонконгу, напівавтономного китайського регіону. Лише сім аеропортів у США приймали рейси з Китаю станом на 3 лютого 2020 року.

Із поширенням скасування авіарейсів зростають і збитки для світової авіаіндустрії.

Під час кризи SARS у 2002–2003 роках авіаперевізники азійсько-тихоокеанського регіону втратили дохід у 6 мільярдів доларів, повідомляє Міжнародна асоціація повітряного транспорту. Північноамериканські авіакомпанії втратили тоді 1 мільярд доларів, а європейські майже не постраждали, кажуть аналітики.

Коронавірус «безумовно» спричинить збитки більш ніж у 7 мільярдів, які свого часу пов’язували з SARS, сказав Айван Су, аналітик компанії Morningstar.

Частково це пов’язано з кількістю китайських мандрівників зараз у порівнянні з 2003 роком. Близько 660 мільйонів китайських пасажирів подорожували повітряним транспортом у 2019 році – тобто більш ніж усемеро більше, ніж у 2003 році, повідомляє китайське державне інформаційне агентство «Сіньхуа».

«Авіакомпанії сьогодні відчувають більший вплив, тому що Китай є світовим економічним двигуном», – заявив американській телемережі CNN Шукор Юсоф, керівник авіаційної консалтингової фірми Endau Analytics із Малайзії.

Юсоф сказав, що таке масове скасування рейсів із боку American Airlines, Air Canada, British Airways є «безпрецедентним».

Лондонський Центр економіки і бізнес-досліджень попередив, що, якщо лікування не винайдуть найближчим часом, коронавірус може підірвати «крихке світове економічне відновлення».